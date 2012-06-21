Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Пологовий будинок №1 в Миколаєві — головний заклад для прийому породіль, хворих на коронавірус. Зараз таких пацієнток небагато. Пологовий будинок продовжує працювати в штатному режимі, приймаючи всіх жінок, незалежно від діагнозу.

Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Найбільша потреба — у захисних масках та рукавичках. Саме ці засоби передав миколаївському пологовому будинку порт «Ніка-Тера». Завідувачка медпунктом цього підприємства Світлана Галабір розповіла, що вони не перший раз допомагають медичному закладу. Зараз привезли десять тисяч масок, три тисячі пар рукавичок та 60 захисних костюмів для медичного персоналу. Партію антисептиків та респіраторів отримав від «Ніка-Тера» і Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги №6. Сюди щодня звертаються до 40 містян з підозрою на коронавірус, тож потреба у засобах захисту лише зростає.

Як розповіла директорка закладу Лариса Челенгірова, «респіратори використовують медичні працівники, які проводять забір мазків на ПЦР та оглядають пацієнтів, в яких підозрюють COVID-19. Антисептики встановлені в кожному лікарському кабінеті та в коридорах.

Ми тісно співпрацюємо з підприємством «Ніка-Тера», адже вони завжди прислуховуються до наших потреб і надають допомогу». Морський порт не вперше допомагає миколаївським лікарням. Ще навесні підприємством розгорнуто масштабну програму із закупівлі антисептиків, засобів індивідуального захисту, лікарняних ліжок та кисневих концентраторів для медичних закладів міста загальною вартістю у понад два мільйони гривень. Зараз допомагають локально згідно звернень конкретних медичних закладів.