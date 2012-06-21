Миколаївський морський порт з початку 2018 року перевалив вантажів на 1 млн тонн більше, аніж це було передбачено планом.
Про це повідомила прес-служба підприємства.
Миколаївський морський порт за 6 місяців та 5 днів 2018 року перевалив вантажів на мільйон тонн більше, аніж це було передбачено планом. Зокрема, перероблено понад 6 млн тонн, при плані на поточну добу в 5,2 млн тонн. Оброблено 327 суден та 63425 вагонів», –йдеться у повідомленні.
У структурі загального вантажообігу морського порту, як і раніше, переважає робота з зерновими вантажами, частка яких складає 51% від загальної переробки. Перевалка рослинної олії складає 12%, металопрокату — 15%, вугілля — 4%.
За видами перевезення вантажів у процентному співвідношенні експортні становлять 85%, імпортні – 4% та транзитні — 3%.