Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Учні початкових класів Миколаєва та області долучилися до конкурсу вітальних патріотичних листівок «Миколаїв в кожному серці». Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ. Дитячі роботи разом з 4000 термоакумуляторами волонтери повезуть на передову та передадуть військовослужбовцям.

Одна з волонтерок Анастасія Кравченко особисто перечитує вітальні листівки, в яких містяться слова підтримки та щирі побажання українським захисникам. Дівчина розповіла, що акція зі збору вітальних листів військовослужбовцям стартувала на початку грудня. На конкурс надійшло вже понад сотня робіт. Цей конкурс, за словами організаторів, має розвивати учнівську молодь, як творчих особистостей та як патріотів. З іншого боку, воїни мають знати, що в Миколаєві є діти, які їх підтримують.

Свої привіти та привітання вже написали учні молодших класів Миколаївської школи-інтернату №3, Криничанської та Михайлівської шкіл, а також міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

Термоакумулятори, які поїдуть на передову, виготовляють волонтери. Ці пристрої у вигляді металевих банок, засновані на великій теплоємності парафіну. Їх нагрівають, а потім вони віддають свою температуру і протягом декількох годин можна зігрітися. Подарунки та листівки відправлять на Схід до Дня Святого Миколая.