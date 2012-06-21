Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Коштом миколаївського міського бюджету для будинків сімейного типу придбано побутову техніку, предмети побуту, кухонний інвентар. 11 родин отримали холодильники та мікрохвильові печі, мультиварки та чайники, пилососи, посуд та інші корисні у господарстві речі.

Як розповіла очільниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко, згідно законодавства саме той орган, який створює дитячі будинки сімейного типу має забезпечити їх меблями, побутовою технікою та іншими товарами довготривалого вжитку. В цьому році на такі потреби згідно міської комплексної Програми «Діти Миколаєва» з місцевої скарбниці виділено понад півмільйона гривень.

Депутат Миколаївської міської ради Олена Кісельова пояснює, що кожна родина надає свої пропозиції щодо бажаних товарів, складається відповідний перелік, узагальнюється, виноситься на тендерний конкурс, згодом визначається переможець. Відтак місцеві урядники централізовано закуповують обладнання та приладдя, що допомагає спростити ведення домашнього господарства таким сім’ям.

Як розповів програмі «Об’єктив» телекомпанії НИС-ТВ голова одного з будинків сімейного типу Євген Ткачишин, його родина отримала пральну машину, холодильник, пилосос, набір посуду.

«Ми організувалися у 2012-му році, втім лише зараз вперше отримаємо такі цінні подарунки. Безумовно, це свідчення турботи про будинки сімейного типу», — підкреслив Євген. Раніше коштом міського бюджету були закуплені меблі, постільна білизна, рушники. У планах — придбання двоярусних ліжок, пральних машин, шаф. Всього в 11-ти миколаївських будинках сімейного типу родинне тепло отримують 79 дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування.