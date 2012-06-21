Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На військовому полігоні поблизу Миколаєва під час проведення занять із бойової підготовки військовослужбовці окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» долали водну перешкоду.
За задумом навчань, подолання водної стихії було проведено з відпрацюванням реальних дій щодо надання допомоги під час виникнення позаштатних ситуацій на воді та евакуаційних заходів.
Заступник командира окремої мотопіхотної бригади підполковник Дмитро Герасименко зазначив, що заняття дуже важливі для військових, адже таких ситуацій під час подолання водної перешкоди трапляється чимало, а техніка інколи відмовляє. І щоб знати, як правильно діяти під час позаштатних ситуацій, проводяться подібні заняття.