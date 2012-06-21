Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Робота над зміцненням обороноздатності країни — пріоритетний напрямок діяльності концерну «Укроборонпром». Про це заявив директор Державного концерну Юрій Гусєв під час відвідування миколаївських підприємств, які входять до складу відомства.

Це — Миколаївський суднобудівний завод (колишній заводі ім. 61 комунара), ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», Миколаївський бронетанковий завод та Миколаївський авіаремонтний завод. На кожному з підприємств очільник відомства ознайомився з проблемними питаннями та перспективами розвитку.

Так, Миколаївський суднобудівний завод — єдине підприємство, яке ремонтує бойові кораблі військово-морських сил України. Минулого року відремонтували десять одиниць. «Завод з таким потенціалом потребує додаткової уваги та підтримки з боку уряду та концерну. Я буду пропонувати програму сприяння військовому суднобудуванню, аби такі підприємства отримували як внутрішні, так і зовнішні замовлення», — зазначив Юрій Гусєв.

За його словами посилення суднобудівної галузі як стратегічної, збільшення кількості державних оборонних замовлень та виконання їх на миколаївських підприємствах є основною задачею на наступні роки.

Наступного року Миколаївський суднобудівний завод планує вдвічі збільшити обсяги виконуваних робіт. Про це заявив директор підприємства Валерій Калашников. Він повідомив, що у 2020-му році завод виконав ремонт десяти кораблів ВМС України. Наразі вже отримали чотири ремонтних відомості на військові кораблі наступного року. Наявних на заводі потужностей достатньо для виконання оборонних замовлень.

Директор концерну «Укроборонпром» підтвердив, що Міністерству оборони направлено прохання включити Миколаївський суднобудівний завод до переліку підприємств, на яких в наступному році можна буде розміщувати державні оборонні замовлення. У 2021-му році почнеться і демілітаризація недобудованого ракетного крейсера, що знаходиться біля причальної стінки Миколаївського суднобудівного заводу. Колишній крейсер «Україна» був спущений на воду у 1990-му році, у 1998-му році він був добудований на 95%. Весь цей час крейсер утримувався коштом Міністерства оборони, а «Укроборонпром» виділив кошти на його утримання в зимовий період. Наразі ухвалено остаточне рішення про долю крейсеру, а саме, демілітаризація, що означатиме демонтаж обладнання, яке може бути використано на кораблях ВМС України.

В Миколаєві очільник концерну Юрій Гусєв, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім та голова обласної ради Ганна Замазєєва підписали Меморандум про розширення співробітництва. Метою цього документу є забезпечення консолідованої роботи в напрямі розвитку промисловості, створення сприятливих умов для розширення та модернізації виробничих потужностей оборонно-промислової галузі регіону. Предметом Меморандуму є співпраця сторін у межах визначеної законом компетенції щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, розширення можливостей Миколаївської області в галузі промислового виробництва та оборонно-промислового комплексу. Сторони підтвердили, що інтересам кожної з них відповідає узгоджена реалізація державної політики щодо провадження промислової діяльності на території Миколаївської області.