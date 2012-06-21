Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Миколаївська міська дитяча лікарня №2 відтепер забезпечена доступом до кисню, що є одною із головних умов лікування хворих на коронавірус. Лікарня є єдиним в місті медичним закладом, яка в разі потреби приймає дітей з підозрою на COVID-19 та захворілих.

Як повідомив директор КНП «Міська дитяча лікарня №2» Олександр Дем’янов, з початку пандемії проліковано 139 дітей з підозрою на ковід, з яких у 39 діагноз підтвердився. Сьогодні тут розгорнуто 50 ліжок для маленьких пацієнтів, 38 з яких забезпечені точками кисневого доступу.

Про це йдеться в програмі «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Допомогла лікарні в обладнанні точок доступу відома компанія «Нібулон», яка власним коштом створила для дітей комфортні умови перебування в медичному закладі.

Як пояснила начальниця департаменту охорони здоров’я Миколаївського міськвиконкому Ірина Шамрай, «необхідність встановлення точок доступу до кисню виникла давно. Адже коронавірус в Миколаєві взагалі почався із захворілої шестирічної дівчинки, що сталося 9 квітня. За цей час перехворіло понад 400 дітей. Найбільший пік захворювання почався з 1 вересня, коли всі діти мали контакти під час відпочинку. Радує те, що діти в 90-95% випадків переносять захворювання в легкій формі». Всього на сьогодні в місті є 690 ліжок для прийняття хворих на коронавірус. Точками кисневого доступу наразі забезпечено 200 ліжок.