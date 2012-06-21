Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї втілюють пілотний проєкт з проведення інтерактивних екскурсій. Відвідувачі можуть дізнатися про історію експонатів не лише від екскурсоводів, але й за допомоги власних ґаджетів.

Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

До початку карантину Миколаївський музей долучився до програми «Дім Європи» під час якої співробітники музею відвідали дев’ять музеїв Німеччини та перейняли у них досвід таких екскурсій. Тоді за підтримки програми втілили свій проєкт «Музей: безпечно, пізнавально, інтерактивно». На його розробку знадобилося два місяці.

Як зазначає завідуюча відділом виставок музею Світлана Романенко: «Розроблені QR коди, які можна відсканувати, взяти участь в іграх, переглянути відео. А для групових екскурсій тематичні екскурсії ми демонструємо на екрані моноблоку». Інтерактивні екскурсії відвідало уже понад 800 осіб. Розраховані вони на родини, які самостійно вивчають експонати, на дітей та молодь. До музею часто запрошують учнів навчальних закладів. За словами вчителів, школярам такий формат до душі, адже інформація краще засвоюється. Дітям більше подобається не суха лекція, а з елементами самостійного дослідження, коли увага переключається з екрану ґаджета на екскурсовода чи вчителя. За допомоги ґаджетів діти беруть участь у вікторинах, тестах, пізнавальних іграх. В усіх залах музею є вільний доступ до WI-FI, тож проблем із підключенням до інтернету не виникає. У музеї планують і надалі удосконалювати свої екскурсії.