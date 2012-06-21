Декілька днів тому під час прогулянки по річці Конка в Херсонській області у буя №27 миколаївська яхта «Катерина» отримала пошкодження кіля і днища, через що судно було частково затоплено. Як розповів капітан судна Олександр Скляр, — «яхта здавала назад. На глибині у півтори метри стояли браконьєрські сіті, на яких не було ніяких поплавців або прапорців, що їх позначають. Ще був сталевий трос, натягнутий замість мотузки, ці сітки і зачепили гвинт вітрильника. А кронштейн, який утримує гвинт, увійшов в корпус яхти і почалося затоплення». Капітан зазначив, що в таких випадках першочергове завдання — це доставити людей на берег і забезпечити їх безпеку. У момент події на яхті перебувало шість осіб. Врятували яхту миколаївські поліцейські на воді. Протягом кількох годин судно підняли і транспортували до Миколаєва на ремонт. Представники Федерації вітрильного спорту подякували начальника ГУ Національної поліції в Миколаївській області Олександра Анохіна та начальника підрозділу поліції на воді і повітряної підтримки Михайла Мощанца за надану допомогу в порятунку судна і екіпажу. Капітан яхти Олександр Скляр зазначив, що вдячний поліцейським і цінує створення нового «водного» підрозділу для поліпшення ситуації на водних об’єктах країни.
ПРИГОДА