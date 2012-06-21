Вчені з Інституту Френсіса Кріка спільно з колегами зробили несподіване відкриття: молекули білірубін і білівердін, що утворюються при розпаді гемоглобіну, можуть пригнічувати зв'язування антитіл з спайковим білком SARS-CoV-2.

У своїх дослідженнях вчені використовували сироватку крові і антитіла тих людей, які перехворіли на коронавірусну інфекцію. За допомогою кріоелектронної мікроскопії і рентгенівської кристалографії вчені побачили, як молекули білівердіна міцно прикріплюються до «шіпа» коронавірусного білка, прикриваючи його тим самим так, що антитіла не можуть проникнути до цільових ділянок вірусу, щоб знищити патоген.

Так, додавання 10 мкм білівердина зменшувало зв'язування антитіл IgG пацієнта з WT-спайкою, знижуючи реактивність деяких імунних сироваток на цілих 50 відсотків. Вчені зробили висновок, що білівердін пригнічує взаємодію антитіл з шипом на 30, а то і 50 відсотків, а самі антитіла втрачають свою активність, необхідну для нейтралізації вірусу.

Виходить, що SARS-CoV-2 сам «розчищає» собі дорогу: він пошкоджує кровоносні судини, викликає збільшення кількості імунних клітин, через це в крові підвищується рівень білірубіну та білівердіна, молекули яких допомагають вірусу захиститися від антитіл організму.

Це відкриття пояснює один з парадоксів COVID-19, коли у людини виявлено високий рівень антитіл до коронавірусу, проте вони переносять хворобу у важкій формі.

Роботи над вивченням функцій білівердіна та інших метаболітів гемоглобіну триває, повідомляє видання Science Advances.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»