Вже багато років учені працюють над створенням мініатюрних роботів, здатних працювати всередині людського організму. Донедавна такі роботи розглядалися лише як механізмів для діагностики, точкового лікування або доставки лікарських засобів. Але, як повідомляє видання Science Robotics, групі дослідників із Китаю вдалося створити керованого мікробота, який переміщає всередині тіла живі клітини.
Основною проблемою, яка виникла перед вченими, було те, що вкрай важко створити такого робота-носія, який зміг би як утримувати клітини, так і підтримувати їх життєдіяльність. Група вчених під керівництвом Дун Суня з міського університету Гонконгу виготовила свого робота за допомогою методу тривимірної лазерної літографії. При цьому фоточутливий полімер, який використовується при проектуванні, твердне у заданих місцях під дією сфокусованого лазерного променя, що дозволяє контролювати форму майбутнього робота.
Для управління ботом використовується магнітне поле. Полімерний каркас бота створений з нанесенням 100-нанометрового шару нікелю, що і робить його «чутливим» до дії магнітного поля. Крім цього, на робота нанесено шар титану товщиною 20 нанометрів для поліпшеної біосумісності з клітинами і організмом, а тестові зразки ботів мають розмір від 70 до 90 мікрометрів.
На першому етапі досліджень експерти використовували фібробласти і мезенхімальні клітини живого ембріону рибки даніо-реріо, переміщаючи їх. Після успішних випробувань на ембріоні, вчені приступили до наступної фази: дослідам в живому організмі лабораторного пацюка.
Поверхня мікроботів була покрита раковими клітинами, що володіють властивостями флуоресценції. Під час транспортування всі клітини зберігали життєздатність. В ході експерименту з'ясувалося, що клітини вільно від'єднувалися від бота після доставки до необхідного органу. А потім самі клітини починали ділитися і отримувати харчування.