Команда вчених-палеонтологів з Університету Юти Кіган Мелстром і Рендел Ірміс, під час вивчення викопних зубів прийшли до дивовижного висновку. Дослідження показали, що більше 55 мільйонів років тому в світі можна було зустріти травоїдних крокодилів. Найпоширенішим видом, як і в наш час, були хижаки, компанію їм складали всеїдні особини, але найцікавішим, на думку вчених, були саме травоїдні представники цього хижого сімейства.
Дивним є і той факт, що це була єдина група крокодилів, що жила в одному місці. Представники крокодилів-вегетаріанців мешкали в різний час і в різних місцях.
Спочатку вчені вирішили, що на становлення крокодилів травоїдними вплинула відсутність ссавців в їх природному середовищі, але згодом вони самі ж спростували свою теорію, виявивши сліди проживання травоїдних особин як на віддалі від інших тварин, так і спільно з ними. Тепер палеонтологи сподіваються на результати реконструкції екосистеми того часу, маючи намір отримати відповідь на питання «чому в минулому жили крокодили безпечніші за оленів?»
«Наша робота вказує на те, що у вимерлих крокодилоформ була неймовірно різноманітна дієта», – кажуть вчені. «Деякі були схожими на нинішніх крокодилів і були в основному м'ясоїдними, інші були всеїдними, а треті, ймовірно, спеціалізувалися на рослинах. Травоїдні жили в різні часи на різних континентах, деякі разом з ссавцями і родичами ссавців, а інші – ні. Це говорить про те, що травоїдні Crocodyliform були успішним в різних умовах!»
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»