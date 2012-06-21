Більш 420 млн років тому стародавні хребетні тварини могли ходити під водою, стверджують вчені Гарвардської школи інженерії та прикладних наук ім Джона А. Полсона, повідомляє The Royal Society Interface.

Йдеться про риб. Фахівці вважають, що ця здатність розвивалася у них завдяки нейронним зв’язкам.

Вчені створили математичну модель, яка допомогла з'ясувати, що стародавні істоти змогли навчитися ходити під водою завдяки морфології свого тіла. Вченим вдалося навіть з'ясувати, що вони рухалися під водою поперемінно вліво-вправо. Для цього потрібно зовсім невелика кількість енергії і прості засоби управління.

Шоб довести свою гіпотезу, вчені створили двоногого робота: тестування розробки підтвердило їхню версію.

Це відкриття дозволяє не тільки більше дізнатися про стародавніх істот, що населяли нашу планету, а й відкриває можливості для розробки ефективних біоінспірованних роботів у майбутньому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»