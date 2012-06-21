Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Незважаючи на чималі суми коштів, виділених на розвиток автомобільних доріг Черкащини та освоєних упродовж 2018-2019 років, стан доріг в області залишається вкрай незадовільним. Такий висновок оприлюднено на міжвідомчій нараді, яка відбулася в прокуратурі області й була присвячена додержанню чинного законодавства під час використання бюджетних коштів на реконструкцію, будівництво, ремонт й утримання автомобільних доріг.
Як повідомив прокурор області Сергій Овчаренко, на сьогодні з числа розпочатих 46 кримінальних проваджень до суду вже скеровано 11 обвинувальних актів, згідно з якими інтересам держави завдано понад 5 млн. грн. збитків. Проте, на цей час жодного посадовця не засуджено до реальної міри покарання, а спричинені збитки не відшкодовано за їхній рахунок.
Також Сергій Овчаренко наголосив на необхідності активізувати використання представницьких повноважень поза межами кримінального провадження не лише органами прокуратури, а в першу чергу, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим замовникам робіт.
Учасники наради окреслили коло проблемних питань, для вирішення яких визначили спільні заходи, спрямовані на протидію злочинам такої категорії та належного виконання покладених функцій.