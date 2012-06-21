Упродовж чотирьох місяців на Тернопіллі платники сплатили майже один мільярд гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Ця сума, як зазначили у відділі організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області, перевищила торішні надходження на майже 225 мільйонів гривень.
Тим часом у краї понад 161 тисяча осіб відвідала центри обслуговування платників органів Державної фіскальної служби України. Фахівці надали цим платникам податків більше 50 тисяч адміністративних послуг.
Як поінформували у відділі організації роботи головного управління ДФС у Тернопільській області, 40 відсотків від загальної кількості наданих адміністративних послуг стосувалися видачі картки платника податків і внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Значну кількість послуг також надали з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків. Багато мешканців області відвідували такі центри, аби отримати витяги з реєстру платників єдиного податку, реєстрації книг обліку розрахункових операцій.