Запустити ракету відразу з 10 супутниками з борту Boeing-747 нарешті вдалося компанії Virgin Orbit. У компанії розраховують здешевити виведення на орбіту Землі малих супутників

Американському мільярдерові Річарду Бренсону з другої спроби вдалося здійснити космічний пуск, до якого він йшов десять років. Напередодні в Каліфорнії його ракета LauncherOne успішно стартувала в повітрі з-під крила спеціально обладнаного для такого повітряного старту пасажирського літака Boeing-747, який має назву Cosmic Girl. Літак піднявся в повітря з аеродрому в Каліфорнії і здійснив пуск ракети, перебуваючи над Тихим океаном.

Після кількох секунд вільного польоту в ракети запустився двигун першого ступеня NewtonThree. Пропрацювавши три хвилини, перший ступінь ракети відокремився, після цього на шість хвилин увім­кнувся двигун другого ступеня NewtonFour, і корисне навантаження з кількох супутників було виведено на навколоземну орбіту на висоті 500 кілометрів.

Через годину після запуску в компанії Virgin Orbit підтвердили успіх операції. «Нові ворота в космос відчинилися», — заявив Ден Харт, виконавчий директор Virgin Orbit. — Наші зусилля було винагороджено чудово виконаною місією, і ми можемо бути щасливішими».

«Virgin Orbit зробила те, що багато хто вважав неможливим, — сказав Річард Бренсон, засновник Virgin Group. — Цей дивовижний політ — кульмінація роботи протягом багатьох років, яка надихне ціле покоління новаторів на шляху в космос».

Уперше Virgin Galactic оголосила про плани здійснення повітряних космічних стартів у липні 2012 року. Спочатку планували як носій використовувати ракетоплан White Knight Two, проте пізніше вибір припав на спеціально переобладнаний Boeing-747. Замовником для першої успішної місії було NASA — в межах контракту, укладеного ще 2015-го, в космос запустили 10 невеликих супутників, виготовлених у різних університетах і дослідному центрі NASA. Усіх їх запущено з різними дослідницькими цілями і для демонстрації нових технологій. Попри це в компанії Virgin Orbit підкреслювали, що головна мета першого пуску — випробувати працездатність системи.

«Важливо, що це випробувальний запуск. Усі перші пуски систем старту бувають ризикованими», — заявив Харт.

У компанії Virgin Orbit не розкривають планів на майбутні пуски, проте Харт підтвердив, що наступну ракету вже збирають і вона буде готова через кілька тижнів. За його словами, запусками мінісупутників через повітряний старт цікавляться замовники в галузі націо­нальної безпеки США.

Перша спроба запустити космічну ракету з літака у компанії Virgin Orbit закінчилася невдачею в травні 2020 року. Через технічну несправність ракета не змогла стартувати і вийти на навколоземну орбіту. Відомо, що після старту двигун пропрацював тільки кілька секунд, після цього сталася відмова, яку в компанії назвали аномалією.

Virgin Orbit — не перша компанія, якій вдалося запускати в космос корисні навантаження за допомогою повітряного старту. Запуски ракет Pegasus з літаків ще з початку 1990-х здійснювала компанія Orbital Sciences Corporation. Однак за 30 років компанія здійснила всього 44 таких пуски.

«Коли я почав вивчати дослідження про здійсненність пусків і думати, чи варто нам займатися цим, Pegasus був для нас як мерехтлива неонова вивіска, — заявив перед першим невдалим пуском Вілл Померанц, віцепрезидент за спеціальними проєктами Virgin Orbit. — З технічного погляду, Pegasus — великий успіх. Але з погляду ринкової перспективи, проєкт успіху, ймовірно, не матиме».

На його думку, ракети Pegasus не мали великої кількості замовників, оскільки 30 років тому їх просто не існувало, а індустрія комерційних мініатюрних супутників стала розвиватися лише кілька років тому.

Ракети Pegasus запускають і тепер, однак вартість їх пусків за три десятиліття злетіла до неба. Якщо у 1990-ті NASA платило за один пуск 16 мільйонів доларів, то останніми роками ціна пуску наблизилася до 60 мільйонів, що можна порівняти з вартістю ракет Falcon 9 Ілона Маска. Якщо запропонована схема запуску виправдає себе, компанія Virgin Orbit має намір відправляти на орбіту супутники масою до 300 кг за ціною 12 мільйонів доларів.