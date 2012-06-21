Незважаючи на кризу, спричинену пандемією коронавірусної хвороби, найбагатші люди світу за минулий рік стали ще заможнішими. 2020-го кількість мільярдерів на планеті зросла до 2755, що на 660 більше порівняно з попереднім роком. Про це свідчить 35-й щорічний список мільярдерів, опублікований у журналі Forbes.

Сукупна вартість активів усіх багатіїв, внесених до списку, становить 13,1 трильйона доларів, що на 5,1 трильйона доларів більше порівняно з 2019 роком. 86% мільярдерів змогли збільшити свої капітали попри кризу.

2020-го список Forbes поповнився 493 новачками. Це означає, що торік щосімнадцять годин у світі з’являвся новий мільярдер. А 250 фігурантів списку, які не були в ньому протягом кількох років, повернулися 2020-го.

Сукупна вартість статків першого десятка найбагатших людей планети становить 1,15 трильйона доларів. У світі чотири людини, які мають активи на суму понад 100 мільярдів доларів. Четвертий рік поспіль список Forbes очолює власник компанії Amazon Джефф Безос. Його багатство становить 177 мільярдів доларів, що на 64 мільярди більше, ніж рік тому, завдяки зростанню акцій Amazon, повідомляє Forbes.

Винахідник і бізнесмен Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX, опинився на другому місці, збільшивши прибутки до 151 мільярда доларів, що на 126,4 мільярда більше, ніж 2019-го, завдяки тому, що акції Tesla зросли на 705%.

Серед новачків елітного клубу мільярдерів — американська зірка реалітітелебачення Кім Кардаш’ян. Її капітал сягнув мільярда доларів завдяки власній лінії косметики та одягу і прибутків від участі у телепроєктах. Чоловік Кім Кардаш’ян, з яким вона не живе, репер Каньє Вест теж входить до списку Forbes, його статки становлять 1,8 мільярда доларів.