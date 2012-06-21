У Міненерговугілля під головуванням заступника Міністра з питань європейської інтеграції Наталії Бойко проведено робочу зустріч із представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) на чолі з Анке Шольц – керівником проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів в Україні» GIZ Україна.
У зустрічі взяли участь генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Віталій Кушніров, державний експерт Експертної групи з питань зовнішньої енергетичної політики, європейської та євроатлантичної інтеграції Євгенія Німак, голова Національного секретаріату Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) Діна Нарежнєва.
Наталія Бойко подякувала за плідну співпрацю та за реалізацію проекту «Розбудова адміністративних потужностей у сфері державних фінансів в Україні» протягом останніх 5 років. Зокрема, за підтримку регіонального компоненту впровадження ІПВГ в Україні, завдяки чому при проходженні процесу валідації Україна отримала найвищу оцінку у компоненті комунікації та роботи із громадянським суспільством від Міжнародного правління ІПВГ.
Серед іншого заступник Міністра наголосила, що така підтримка надзвичайно важлива з огляду на зміни до бюджетного законодавства, відповідно до якого місцеві громади будуть отримувати нові надходження від видобувних компаній. Важливо продовжувати просвітницьку роботу щодо особливостей нарахування таких надходжень, грамотного складання бюджету та стратегічної програми розвитку громади, а також моніторингу використання зазначених коштів.
Відзначила й підтримку супроводу у Верховній Раді законопроекту №6229 «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», який 18 вересня був прийнятий Верховною Радою. Законопроект розроблено для впровадження в Україні міжнародних стандартів та передових практик розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до ІПВГ.
У ході зустрічі учасники обговорили подальші кроки майбутньої співпраці, зокрема роботу з розробки нормативно-правових актів на виконання прийнятого законопроекту № 6229 «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», розробки ІТ-системи звітування в рамках ІПВГ, що відповідає рішенню Правління ІПВГ про перехід на електронне впровадження Стандарту на глобальному рівні, та інші питання, пов’язані з впровадженням Стандарту ІПВГ в Україні.