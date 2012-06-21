Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ про основні параметри проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Основний акцент переговорів стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників: рамки доходів, видатків і дефіциту.

Мінфін проводив щоденні консультації з експертами фонду про можливості фінансування дефіциту і пріоритетних видатків бюджету 2021 року. Загалом параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ, повідомляє Міністерство фінансів.