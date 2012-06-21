Мінфін виступає за зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції — з 20 до 14%. Відповідний законопроєкт було направлено на підпис Президента після ухвалення парламентом (проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» рег. №3656).

Цей документ розроблено з метою:

— зменшення економічної ефективності «скруток» та схем ухилення від оподаткування ПДВ операцій з сільськогосподарською продукцією, що, в свою чергу, має призвести до їх згортання;

— зменшення обсягів відшкодування ПДВ з бюджету експортерам такої с/г продукції, що зменшить навантаження на бюджет і ризики шахрайства з ПДВ;

— підтримки виробників с/г продукції, її переробників та експортерів.

Це один з перших випадків, коли зниження ставки ПДВ активно підтримується і Міністерством фінансів, і Державною податковою службою.

«І, мабуть, саме в цьому криється причина того, що прийняття цього закону супроводжується потужним супротивом з боку так званих експертів від аграрного сектору, які розганяють фейки про чергову зраду та лякають селян та переробників майбутньою катастрофою.

Насправді, катастрофа, у разі набрання чинності цим законом, чекає на ділків від аграрного сектору, які намагаються нажитися на праці селян, створюючи різноманітні схеми перепродажу сільськогосподарської продукції, серед яких найпопулярнішими є «скрутки» з ПДВ. Вони намагаються за безцінь скупити у селян сільськогосподарську продукцію, щоб потім сформувати свою ціну для переробних підприємств й при цьому вкрасти ПДВ з бюджету, використовуючи фіктивні підконтрольні підприємства, а також «скручуючи» з їх допомогою зобов’язання з ПДВ. Зниження ставки ПДВ на операції з такою сільськогосподарською продукцією сильно вдарить по цих схемах, зробивши їх неефективними, а відтак, не цікавими для «скрутчиків», — наголошує заступниця міністра фінансів Світлана Воробей.

Кілька фактів на підтвердження: у 2019 році в Україні експорт зернових становив 246,4 млрд грн, або 2,4% від загального обсягу експорту. Разом з тим, поточна заявка зернотрейдерів на відшкодування ПДВ становила 49,4 млрд грн, або 32,3%, що свідчить про високий рівень зацікавленості ринку у використанні с/г товарів в операціях, за результатами яких підприємці мають право на відшкодування ПДВ з державного бюджету. За оперативними даними, у 2020 році питома вага заявок зернотрейдерів на відшкодування ПДВ з бюджету від загального обсягу заявки становила вже 34,3%. Тобто попит на такі операції збільшується.

Світлана Воробей пояснює, що операції з с/г продукцією також найчастіше використовуються під час формування штучного «скрученого» ПДВ. Таким чином, зменшення суми ПДВ, яку шахраї сподіваються отримати у вигляді відшкодування з бюджету, зробить «скрутки» з сільськогосподарською продукцією неефективними та нецікавими, а аграрний ринок — прозорим та прогнозованим.

При цьому, впроваджуючи такий інструмент боротьби зі «скрутками», держава не втратить надходжень до бюджету, оскільки всі сільськогосподарські товари, на операції з якими знижується ставка ПДВ, є товарами проміжного споживання (сировиною), що фактично не реалізуються кінцевому споживачу. Такі товари використовуються переробною промисловістю для виробництва інших товарів вже кінцевого споживання, на операції з якими ставка ПДВ залишається 20%. Тобто ПДВ буде сплачено до бюджету повною мірою, але з одноразовою затримкою у 2-3 місяці, протягом яких сировина перетвориться на продукти кінцевого споживання. У разі експорту сировини значно зменшиться бюджетне відшкодування ПДВ з таких операцій на суму близько 13 млрд грн на рік за рахунок припинення «скруток» з сільськогосподарською продукцією.

«Щодо підприємств, які переробляють сільськогосподарську продукцію, та яких найбільше лякають втратами та катастрофою у зв’язку зі зниженням ставки ПДВ на сировину, яку вони використовують, поясню, що саме ті 2-3 місяці затримки надходжень ПДВ до бюджету, є нічим іншим, як періодом кредитування переробних підприємств бюджетом. Чому? А тому, що переробники при закупівлі сільськогосподарської сировини будуть витрачати на 6% менше власних коштів на сплату ПДВ у складі вартості такої сировини.

Так, вони будуть сплачувати 20% ПДВ з власної продукції, але, тоді, коли вони її вироблять та, що важливіше, реалізують.

Так, сума податкового кредиту зменшиться, але ж він формується за рахунок сум ПДВ сплачених переробниками постачальникам, у тому числі, при придбанні сільськогосподарської сировини», — роз’яснює заступниця міністра фінансів.

Законопроєкт 3656 підтримується профільними аграрними асоціаціями, що представляють малий, середній та великий бізнес, оскільки запроваджує зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції з 20 до 14% і спрямований на підтримку виробників с/г продукції, її переробників та експортерів, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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