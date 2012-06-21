Новинка комплектується 184-сильним електродвигуном, який розганяється автомобіль вагою в 1230 кілограм до сотні за 6,7 секунд

Компанія Mini представила новий електрокар під назвою Electric Pacesetter inspired by JCW. Як повідомляє Carscoops, автомобіль використовуватимуть в якості машини безпеки на чемпіонаті «зелених» болідів Formula E. Його дебют повинен відбутися 10 квітня на гонці в Римі.

Новинку побудували на базі моделі Mini Cooper SE. Електрокар оснастили проблисковими маячками, антикрилом, дифузором, розширеними колісними арками, закритими гратами радіатора і спеціальними повітрозабірниками для охолодження гальм. Також хетчбек укомплектували 18-дюймовими колісними дисками, «взутими» у шини Michelin Pilot Sport. Кузов машини отримав нове забарвлення з помаранчевими акцентами.

У салоні новинки встановили спортивні сидіння. Цілий ряд елементів інтер'єру виконали з вуглепластику. Дверні ручки хетчбека замінили особливими ременями.

Машина комплектується 184-сильним електромотром. З таким агрегатом автомобіль вагою в 1230 кілограм розганяється до сотні за 6,7 секунд. Також новинка отримала перенастроюючу підвіску і модернізовану гальмівну систему.

Стандартний MINI Cooper SE оснащений агрегатом від BMW i3S, який розвиває 184 к. с. (135 кВт) і 270 Нм крутного моменту. Двигун дозволяє хетчбеку прискорюватися з місця до «сотні» за 7,3 сек., а максимальна швидкість примусово обмежена 150 км на годину. Комплект літій-іонних акумуляторів, встановлений під підлогою автомобіля, забезпечує пробіг від 235 до 270 кілометрів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»