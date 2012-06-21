Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, вже визначено компанію –– переможця тендеру на підготовку технічної та конкурсної документації для концесійного проєкту в порту Чорноморська. Цим займатиметься компанія «Ернст енд Янг».

У Міністерстві наголошують, що через цей проєкт сподіваються залучити на модернізацію залізничного та поромного комплексів порту не менш як 150 мільйонів гривень інвестицій. Інвестиційний конкурс сподіваються оголосити вже навесні 2021 року, зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За кошти інвесторів планується істотно оновити та модернізувати наземну інфраструктуру порту, зокрема, пасажирський термінал. Скоро планують оголосити ще один інвестиційний конкурс у тому самому порту, він стосуватиметься вантажного та контейнерного терміналів. Наразі вже відібрано консультантів для підготовки проєктів, а сам конкурс заплановано на кінець 2021 року.

Також підготовлено попереднє техніко-економічне обґрунтування пілотних ділянок автошляхів (1400 км) у рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі. У Мінінфраструктури нагадують, що в урядовому переліку проєктів, що є пріоритетними на предмет залучення інвестицій протягом наступних трьох років майже половину становлять інфраструктурні та транспортні проєкти.