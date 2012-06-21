Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»



Міністерство енергетики та Державне агентство з енергетичної ефективності (Держенергоефективності) під час спільного онлайн-форуму оголосили про намір розпочати трансформацію державного агентства. Зокрема, перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець наголосила, що реформоване Держенергоефективності має стати ключовою ланкою у справі трансформації енергетичного сектору держави у напрямку енергоефективності та переходу до альтернативних джерел енергії.

Щодо енергоефективності учасники форуму, зокрема, зауважили, що наразі технологічні втрати в електромережах перевищують 11%, що становить 16,4 млрд кВт/год. В Енергетичній стратегії України до 2035 року заплановано знизити цей показник до 7,5%, але багато які країни Європи мають такий показник вже зараз, тож наша енергетика у плані розвитку поки що пасе задніх.

Йшлося також про розширення пріоритетів у політиці енергоефективності: до неї слід включити не лише житлово-комунальну сферу, яка є великим джерелом енергетичних втрат, але далеко не єдиним. Сюди слід додати промисловість, транспорт і сам енергетичний сектор, де з енергоефективністю також не все гаразд.

Програма масштабних перетворень в енергетиці потребує великих коштів, тож без залучення інвестицій не обійтися. Однак для інвесторів слід створити зрозумілі правила гри і не втратити їхню довіру, наголосили учасники форуму. Втім, варто зауважити, що така проблема постає не лише перед окремою галуззю, а й перед економікою країни в цілому.