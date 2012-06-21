Гостиний двір – це об'єкт державного значення, який Міністерство культури та інформаційної політики планує визнати пам'яткою національного значення, повідомив глава відомства Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ми розуміємо, що об'єкт непростий з точки зору реставрації. Щодо того, яким він буде, без обговорення з громадою ми не ухвалюватимемо рішення, але однозначно це буде культурно-мистецький простір. Наразі потрібна концепція, проведення конкурсу, як саме має відбуватись реставрація", – повідомив Ткаченко.

При цьому він зазначив, що ідея розміщення в Гостиному дворі музею сучасного мистецтва поки що відхилена.

"Ми розуміємо, що простір занадто складний для цього", – пояснив Ткаченко.

Як локації для майбутнього музею сучасного мистецтва в Мінкульті розглядають декілька варіантів, серед них "Український Дім" та "Мистецький арсенал". Можливий варіант і будівництва під ці цілі нової будівлі, додав міністр.

"У нас є програма нового будівництва, наразі вона на узгодженні, включаючи фінансову складову. Серед претендентів є й Музей сучасного мистецтва, Будинок музики, будівництво великого архіву та Троєщині тощо", – повідомив Ткаченко.