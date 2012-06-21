Кабінет Міністрів підтримав проєкт розпорядження про надання Міністерству оборони здійснювати імпорт товарів військового призначення та товарів, що становлять державну таємницю.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду.

Документом передбачається надання Міністерству оборони як державному замовнику у сфері оборони повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Строк дії повноважень встановлюється на період 5 років.

Прийняття документа дасть змогу Міноборони як державному замовнику у сфері оборони виконувати договори з оборонного замовлення на постачання продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом для потреб Збройних сил України.