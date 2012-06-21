Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що відомство розробляє програму підтримки культурної індустрії через впровадження так званих сертифікатів на попит.

Про це повідомив Олександр Ткаченко на прес-конференції у вівторок під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розробляємо програму нового пакету допомоги для індустрії... Наразі варто перейти до досвіду, який вже застосовували деякі європейські країни - це сертифікати на попит. Те, що ми бачимо наразі, - це неможливість отримувати культурні послуги через недостатність коштів. Лише половина населення минулого року користувалася культурними послугами", - сказав Ткаченко.

За словами міністра, впровадження такої програми дасть змогу людям подорожувати, читати, а також буде непрямою інвестицією у сфери, які залишаються під впливом адаптивного карантину.

"Вам надають сертифікат, щоб ви могли піти і купити у книжковому магазині книжку, або надається сертифікат, якщо ви подорожуєте Україною, щоб ви могли ніч-дві переночувати в українських готелях", - пояснив міністр.

Ткаченко заявив, що ця програма буде презентована найближчим часом, і потребуватиме внесення змін до законодавства.