Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки МКІП співпрацюватиме з Центром протидії дезінформації при РНБО.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції в Укрінформі.

"Ми дуже раді, що ініціатива МКІП знайшла своє продовження в ініціативі РНБО. Ми мали розмови власне з секретарем РНБО і домовилися про конкретну співпрацю. Наразі ми розпочинаємо свою роботу. Коли свою роботу розпочне Центр РНБО, то наші зусилля будуть ще більш потужними у співпраці з колегами. Тому що отримувати інформацію ми збираємось з тих моніторингів, які є у державних органах влади", – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що Центр при МКІП співпрацюватиме з Укрінформом, а також буде комунікувати з міжнародними подібними Центрами, які існують в країнах Балтії, Чехії, Фінляндії, Бельгії.

За його словами, Україна повною мірою могла на собі відчути впливи фейків, дезінформації, маніпуляцій, які йдуть з боку РФ.

"Ми живемо в епоху, коли інформація навколо нас знаходиться повсюди. Завдяки смартфонам і інтернету ми можемо дізнаватися, вчитися, комунікувати практично в постійному режимі. З одного боку це надзвичайно сильна перевага, а з іншого боку, ми розуміємо, особливо в останній час, що це несе в собі серйозні небезпеки. Особливо, коли мова йде про національну безпеку, інформаційну безпеку", – сказав Ткаченко.

Заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко зазначив, що запуск Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки є реалізацією МКІП заходів із політики у сфері інформаційної безпеки, а також повністю відповідає повноваженням, які міністерство має виконувати за своїм статутом.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у МКІП поінформували, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики очолить Любов Цибульська. Презентація напрямків діяльності та програм Центру запланована на кінець березня.

Крім того, Рада нацбезпеки і оборони 11 березня ухвалила рішення утворити Центр протидії дезінформації як робочого органу РНБО.