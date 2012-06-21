Законопроєкт «Про медіа» стосується довіри між медіа і владою, а також рівних прав медіа на різних майданчиках, які нині існують.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Укрінформ.

«Цей законопроєкт, в першу чергу, якраз про довіру між медіа та владою. Цей документ – про розвиток індустрії, тому що він вперше з середини 90-х вводить поняття, які давно вже з нами, зокрема, що таке Інтернет, яким чином мають регулюватися супутникові канали, тощо. Він – про рівні права медіа на різних майданчиках, які сьогодні існують», - поінформував Ткаченко.

Глава МКІП зазначив, що цей документ як Закон «не буде вічним; він – живий організм, і він буде змінюватися наступного дня після того, як буде прийнятий».

«І дуже важливий момент. Він – ще і про захист журналістів, їхніх прав і, що важливо, про інформаційну безпеку», - повідомив Ткаченко.

Зі свого боку народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв зазначив щодо законопроєкту про медіа, відповідаючи на питання щодо цензури телеграм-каналів, що ні про яке цензурування у цьому документі це йдеться, і ніколи не йшлося.

Нагадаємо: у липні 2020 року в парламенті зареєстрували доопрацьований законопроєкт про медіа, однак через хвилю критики та відсутність цілковитої підтримки його не вносили до сесійної зали.

9 березня 2021 року Потураєв уточнив, що філософія законопроєкту “Про медіа”, який готується до винесення на голосування парламенту, залишається незмінною, і передбачає ще міцніший захист українського медійного простору від експансії з боку Росії.

9 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що західні партнери підтверджують, що законопроєкт про медіа відповідає викликам сьогодення, і є демократичним.