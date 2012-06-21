12 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з низкою міністрів та заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів візьме участь у неформальному віртуальному засіданні високого рівня за формулою «Арріа» «Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України».

Початок заходу о 16:00.

Засідання скликається державами-членами Ради Безпеки ООН - Великою Британією, Естонією, Ірландією, Норвегією, США та Францією - разом з Україною. Понад двадцять країн-членів ООН з різних регіонів світу стали співорганізаторами цього заходу.

Із брифінгами виступлять помічниця Генсекретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс, президент Potomac Foundation Філіп Карбер, координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак.

Захід має на меті посилити увагу Ради Безпеки ООН та міжнародного співтовариства до грубого порушення Росією міжнародного права та спроб легітимізувати анексію Криму.

Учасники засідання обговорять триваючу масштабну мілітаризацію Криму та регіону Чорного і Азовського морів, порушення прав людини, погіршення економічної та екологічної ситуації на Кримському півострові.

Пряма трансляція заходу здійснюватиметься за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=f2kk9qM1jbo

Нагадаємо, що засідання у форматі «Арріа» щодо тимчасової окупації Криму є щорічним заходом, який проводить Україна разом з партнерами для привернення уваги до трагічних подій лютого-березня 2014 року.