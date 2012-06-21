Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Республіки Польща Збігнєв Рау розпочали екстрену зустріч в Києві.

"Радий вітати Збігнєва Рау з його надзвичайним візитом до Києва. Важливо розвивати стратегічне партнерство між Україною та Польщею, оскільки Росія продовжує посилювати загрозу безпеці України, Європи та Трансатлантичного співтовариства", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на сторінці у Twitter.

Кулеба додав, що Польща є "нашим давнім союзником і довіреним другом".

Міністр закордонних справ Республіки Польща Збігнєв Рау відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, йдеться у повідомленні пресслужби МЗС України. Міністри проведуть переговори з усього спектру питань стратегічного партнерства України та Польщі, обговорять подальшу взаємодію в політичній, безпековій та культурній сферах, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Керівники зовнішньополітичних відомств приділять особливу увагу останнім дестабілізуючим діям Росії, серед яких загострення безпекової ситуації на сході України та в тимчасово окупованому Криму, стягування російських військ до кордонів України, зростання інтенсивності російської пропаганди.

Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау обговорять питання співробітництва України та Польщі в рамках міжнародних організацій і регіональних форматів, у тому числі Люблінського трикутника.