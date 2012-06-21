Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що вже розроблено законопроєкт, який вирішує всі складні питання щодо проведення реновації житла в Україні. У міністерстві підкреслюють, що в нашій країні більшість житлового фонду безнадійно фізично та морально застаріла і треба проводити його реконструкцію.

Як повідомили у міністерстві, у проєкті закону визначено алгоритм ухвалення рішень щодо реновації житла, також чітко розписано джерела фінансування тощо.

У законопроєкті також розписуються всі моменти щодо реконструкції або зносу будинків, технічний та енергетичний аудит будівель та різних будинків, техніко-економічні розрахунки.

Нагадаємо, що в Україні на сьогодні до 80% багатоквартирних будинків потребують реконструкції або реновації.

У 2006 році було ухвалено закон про комплексну реконструкцію кварталів старого житлового фонду. Цей документ піддали тоді чималій критиці, адже до такого переліку було віднесено будинки, які мають висоту до п’яти поверхів та у яких зношення елементів та конструкцій становить не менше 60%.

Правда, відомі лише поодинокі випадки такої реновації. Зокрема, її було проведено в деяких хрущівках Києва. Комплексної реновації чи реконструкції в Україні так і не відбулося.