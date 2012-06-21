Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства ініціює модернізацію чинних програм, що створювалися для забезпечення житлом молоді.
Як зазначили у прес-службі відомства, пропонують дозволити громадянам самостійно вибирати забудовника або об’єкт будівництва, у якому купуватимуть житло за чинними програмами «Доступне житло» та «Молодіжне кредитування».
Сьогодні відбір квартир, що братимуть участь у програмах, проводить спеціальна комісія при Мінрегіоні, тобто це позбавляє можливості майбутніх власників квартири вибрати місце та місто для проживання. Оновлення програм дасть змогу надати вибір нерухомості майбутнім власникам. Про це розповів заступник міністра Мінрегіонрозвитку Лев Парцхаладзе.
Також зміни стосуватимуться й умов участі в програмах. Дохід громадянина має становити не більше трикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні на одну людину. Раніше ця умова передбачала п’ятикратне перевищення середньомісячної заробітної плати в регіоні.
Оновленню підлягають і норми площі. Передбачено, що після змін держпідтримку надаватимуть виходячи з нормативу 21,5 кв. м загальної площі на одну людину та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. Після модернізації програм з’явиться можливість купувати житло не тільки в споруджуваних будинках, а й в уже зведених будівлях. Розширити коло учасників програм планують через залучення до співпраці державних банків.