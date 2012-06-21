Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує внести зміни в програму «Доступне житло». Серед пропозицій, озвучених міністром Геннадієм Зубком — дозволити громадянам самим обирати собі майбутнє житло (наприклад, недорогі, малогабаритні квартири), полегшити доступ до держкредитування, залучити до кредитування державні банки, а також ефективно використовувати державні гроші замість їх витрачання на обслуговування «Держмолодьжитла».
За словами Зубка, Мінрегіон планує залучити державні банки до реалізації програми для забезпечення прозорості.
«У Мінрегіону є успішний досвід роботи з банками за програмою «Теплі кредити», чому б його не перенести і в цю сферу. Також необхідно ліквідувати монополію «Держмолодьжитла» в спілкуванні з учасниками програм. Крім цього, слід прибрати зі списку заявників забезпечених людей, які, користуючись державною підтримкою, хочуть придбати дороге житло», — зазначив він.
Він також додав, що учасникам програми нададуть можливість самим вибирати забудовника, а необхідний рівень середньомісячного доходу сім'ї знизити з п’яти до трьох розмірів середньомісячної зарплати в підрахунку на душу населення відповідно до регіону. Це дозволить полегшити доступ молодих сімей до програми і розширить коло учасників.