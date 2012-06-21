Незважаючи на те, що Мінські угоди мають лише політико-дипломатичний характер, Україна не може відмовитися від них, однак текст документа потребує модернізації, зазначає віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мінські угоди мають політико-дипломатичний характер. Це угоди, але ніяк не міжнародний договір, ні тим більше міжнародний закон, але це не означає, що Україна може відмовитися від Мінських угод", - заявив Резніков під час прес-брифінгу на тему "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?".

Він також додав, що "Мінські угоди залишаються єдиною базою, яка поки що є, принципи і головні цілі яких - припинення війни на Донбасі".

Водночас Резніков наголосив на необхідності модернізації Мінських угод.

"Мені як юристу не подобається текст "Комплексу заходів із виконання Мінських угод", зокрема пункт 9, де йдеться про черговість проведення місцевих виборів на Донбасі та передачу контролю на кордоні України та Росії. Щонайменше цей пункт потребує модернізації та перегляду, інакше він нездійсненний у такій редакції", - сказав міністр.

Крім того, Резніков закликав Росію уважно читати текст угод: "Першим пунктом є питання безпеки. Без врегулювання питань безпеки не може бути й мови про виконання будь-яких політичних речей, при цьому, Росія постійно наполягає на пріоритеті політичного врегулювання, забуваючи про безпеку", - пояснив Резніков.

У свою чергу співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко зазначила, що не бачить зміни позиції Росії у Мінському процесі.

"Я не бачу жодних змін у позиції Російської Федерації, а також запрошених із боку ОРДЛО. Очевидно, що останні є агентами впливу Росії. Їхня ціль, яка полягає в дискредитації мінського майданчика, залишається у своєму наративі", - сказала Геращенко.

Водночас, за її словами, Україна виконала всі свої зобов'язання у рамках Мінських угод.

"Навіть у драматичному вересні 2014 року український парламент ухвалив два дуже хворобливих закони - про амністію та про особливості місцевого саморегулювання в Донецькій і Луганській областях. І, власне, всі зриви Мінського процесу - це виняткова відповідальність російської сторони", - резюмувала вона.