Сьогодні на планеті живуть понад 7 мільярдів 635 мільйонів людей. З минулого року кількість жителів збільшилась на 83 мільйони. Такі дані оприлюднив німецький фонд “Населення Землі” (DSW), пише Deutsche Welle.
Так, кожні 10 секунд у світі народжується 26 дітей. Найшвидше населення збільшується у країнах Африки. Експерти порахували, що 2050 року на континенті житимуть 2,5 мільярда людей (зараз – 1,3 мільярда).
Фахівці фонду зазначають: переважно населення зростає через високу кількість випадків небажаної вагітності. Половина жінок у країнах на південь від Сахари мають більше дітей, ніж вони хочуть. Це стається через недостатній рівень освіти і брак контрацептивів.
Експерти впевнені: щорічний приріст чисельності населення у світі скоротився б приблизно на чверть, якби у бідних країнах вміли контролювати цю ситуацію.