Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на початок минулого року на Сумщині нараховувалося майже 123 тисячі бджолиних сімей, з яких 99% у приватному секторі, а середньорічне виробництво меду становить близько 4 тисяч тонн і 50-ти — воску.
За інформацією обласного Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА, означена категорія господарників має важливе значення в агропромисловому виробництві краю, тож отримує належну фінансову підтримку від держави.
Так, за результатами минулого року відповідно до урядової постанови від 7.02.2018 р. №107 1245 пасічникам та 2 господарюючим суб’єктам надано 12,7 мільйона гривень державної підтримки на утримувані ними 63 тисяч бджолосімей.
Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, означена допомога передбачена і на 2021 рік.
З цією метою Департамент проводить широку інформаційно-роз’яснювальну роботу, запланувавши на лютий-березень відповідні онлайн-конференції. Партнерами аграріїв стали міжрайонна спілка пасічників, Асоціація фермерів та приватних землевласників області.