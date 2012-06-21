Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

На 87 мільйонів гривень спецтехніки та амуніції тільки за один раз передали рятувальникам на Полтавщині цими днями. Такий щедрий подарунок дасть змогу їм іще оперативніше і якісніше виконувати свої службові обов’язки. Хоча вони й так працюють на відмінно. Торік врятували життя близько 200 людей та на понад 250 мільйонів гривень — матеріальних цінностей. Окрім того проявили себе при гасінні пожеж у Київській, Луганській та Житомирській областях. Ліквідували біля 150 стихійних загорянь та пожеж і на Полтавщині.

Враховуючи потребу гарнізону у відповідній техніці, його представникам вручили сучасні автомобілі, які спроможні перевозити багато води (більше 8 тонн за раз кожен) та аварійно-рятувальні машини. Зокрема сертифікати на таку техніку вручили представникам підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій у Миргородському, Семенівському, Кременчуцькому, Лубенському та Полтавському районах. І такі акції по модернізації технічного арсеналу служби на Полтавщині проходять по кілька разів щороку.