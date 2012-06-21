Україна посіла місце у трійці найбільших продавців меду, постачаючи у загальному обсязі 10% світового обсягу експорту.
Про це повідомила національний консультант Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Анна Бурка, передає «Інтерфакс-Україна».
Лідером серед світових експортерів меду є Китай з часткою в загальному обсязі експорту 19%, за ним стоять Україна і Аргентина з майже рівною часткою – по 10%.
«Таким чином, у 2017 році на топ-трійку припадало близько 40% всього обсягу експорту», –зазначила експертка.
Як зазначає Бурка, в Україні практично весь експортований мед продається оптом. У ціновому сегменті конкуренцію їй зіставляють Китай, В'єтнам, Аргентина та Індія.
Близько половини було імпортовано країнами Європейського Союзу. Основними покупцями є: Німеччина – 12%, Великобританія і Франція – по 6%. Іншим великим імпортерос є США –30% загальносвітового обсягу.
«За два роки імпорт зріс на 25%. Зростанню попиту на імпортний мед сприяє як підвищення рівня життя населення, так і загальносвітовий тренд на здорове харчування і споживання натуральних продуктів», – йдеться у повідомленні.
У листопаді 2017 року стало відомо, що Україна експортувала рекордні 46,2 тис. тонн меду загальною вартістю $86,9 млн. З такими показниками Україна увійшла до топ-5 постачальників меду.
А за перші 11 днів 2018 року Україна виконала норму з продажу меду за квотою до Євросоюзу.