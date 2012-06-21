У 2017 році в Польщі народилися 2705 дітей з іноземним громадянством, при цьому з новонароджених з непольським громадянством було найбільше українців – 1590 новонароджених.
Цей показник майже в 40 разів перевищує цифру десятирічної давності і на 65% більше, ніж в 2016 році.
Така статистика є результатом в першу чергу того, що збільшилася кількість іноземців з дозволом на тимчасове (до трьох років) або постійне проживання в Польщі.
Минулого року такі дозволи отримали 317 тисяч осіб з різних країн, в позаминулому – 243 тисячі. Серед них найбільше громадян України – минулого року нашим співвітчизникам видано 141 тисяча таких документів (це на 55% більше , ніж в позаминулому році). Наведені дані не охоплюють осіб, які перебувають в Польщі на основі заяви роботодавця про намір працевлаштувати їх на період до шести місяців. Тим часом у 2017 році видано 1,7 мільйона таких заяв. Немає точних даних про те, скільки українців нині працює в Польщі, але за попередніми оцінками, їх понад мільйон.
«Проблеми ринку праці підтвердили, що швидко зростає кількість дозволів на перебування іноземців. Однак протягом перших років серед них помітна так звана подружня гомогамія, тобто схильність вступати в шлюб з громадянами країн, з яких вони походять або представниками інших національностей, але подібного етнічного походження чи віросповідання. У таких шлюбах народжується все більше дітей», – розповів професор Лудзкі університету Пьотр Шукальський.
Відзначимо, що згідно з дослідженнями в Польщі нині проживає майже мільйон двісті тисяч українських мігрантів.