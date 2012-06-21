12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 411 осіб; летальних випадків – 429; одужало – 14 720 осіб; здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 974 118 осіб; одужало – 1 514 472 особи; летальних випадків – 40 796; проведено ПЛР-тестувань – 9 042 785.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.