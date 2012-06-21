8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Макчим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 042 особи; летальних випадків – 367; одужало – 12 075 осіб; здійснено тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 961 956 осіб; одужало – 1 499 752 особи; летальних випадків – 40 367; проведено ПЛР-тестувань – 8 996 039.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.