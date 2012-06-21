В Україні станом на ранок середи зафіксовано 14 553 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали - 12 384 людини, померло 467 пацієнтів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
"14 553 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 5 063 особи; летальних випадків - 467; одужало - 12 384 особи", - написав Степанов на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.
Днем раніше, 13 квітня, повідомлялося про 11 680 нових випадків коронавірусної хвороби, 12 квітня міністр повідомляв про 7 856 нових випадків інфікування COVID-19, 11 квітня було зафіксовано 12 112 нових випадків інфікування COVID-19, 10 квітня повідомлялося про 17 463 нові випадки, 9 квітня міністр повідомляв про 19 676 нових випадків інфікування COVID-19, 8 квітня повідомлялося про 19 419 нових випадків інфікування COVID-19.
Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок середи сягнула 1 887 338 осіб, 38 225 пацієнтів померли, 1 442 618 осіб одужали.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1457), Харківській (1255), Львівській (963), Одеській (906) і Полтавській (900) областях.
За добу 13 квітня 2021 року в Україні щеплено 15 152 людини, 403 553 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.