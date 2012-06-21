Те, що Харківщина не омине «червоної» карантинної зони, було цілком зрозуміло ще за два-три тижні. Уже тоді катастрофічно не вистачало ліжко-місць в опорних лікарнях області й міста, кисню і медперсоналу. Медики поставали перед проблемою, кого госпіталізувати насамперед. Фактично всім хворим на коронавірусну недугу в легкій та середній формі приписували лікування вдома. Та й не лише легкохворим. Десятки повідомлень у соцмережах, розповідей у громадському транспорті чи в магазинах свідчили, що навіть у разі тяжкого перебігу людям було нелегко пробитися у стаціонари лікарень. Така ситуація склалася не тому, що медики черстві чи бездушні. Просто у стаціонарах не вистачало і нині не вистачає місць для пацієнтів із COVID-19.