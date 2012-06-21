15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 444 особи; летальних випадків – 262; одужало – 4 592 особи; здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 519 926 осіб; одужало – 1 248 782 особи; летальних випадків – 29 515; проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.