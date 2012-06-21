Під час дії адаптивного карантину місцева влада має право посилювати карантинні обмеження. Уряд надав для цього усі повноваження. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засідання уряду 17 березня.

«Для місцевої влади зараз надані всі повноваження. Сьогодні керівники громад мають можливість своїми рішеннями запроваджувати посилення карантину, тому закликаю не чекати вказівок, а брати таку відповідальність на себе», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що за останній час збільшилася кількість госпіталізацій, а нові штами COVID-19 призводять до більш важких наслідків. Водночас після запровадження обмежень червоного рівня в Івано-Франківській області, за його словами, ситуація дещо стабілізувалася.

«Наразі є всі підстави говорити, що адаптивний карантин — це ефективний механізм і він працює. Три тижні тому в Івано-Франківській області був запроваджений червоний рівень обмежень, і зараз ми бачимо, що ситуація там дещо стабілізувалася. Госпіталізації ідуть на спад, як і кількість нових випадків», — зауважив Денис Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр відзначив, що в разі запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки в переважній більшості областей, то уряд буде змушений вводити посилені карантинні заходи на всій території країни.

«Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних обмежень, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен», — зазначив очільник уряду.