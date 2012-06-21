Рішення про запровадження більш жорстких обмежувальних заходів у зв'язку з поширенням коронавірусу в тій чи іншій області сьогодні ухвалює місцева влада, оскільки краще розуміє епідемічну ситуацію у своєму регіоні. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«У Києві зараз погано. Івано-Франківщина, Закарпаття, Житомирщина, Вінниччина закриті. А, наприклад, на Дніпропетровщині чи на Харківщині є вільні місця (в медзакладах. – Ред.) – 30% зайнятості ліжок. Навіщо закривати регіон? Чому ми саме так працюємо? Тому що місцева влада краще бачить, що відбувається на території», – зазначив Кирило Тимошенко.

Він не виключив, що посилити карантинні обмеження можуть також і в Київській області.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що кілька тижнів тому, коли на Закарпатті та Івано-Франківщині розпочалося різке збільшення кількості хворих на COVID-19, у Києві багато людей продовжували нехтувати протиепідемічними заходами – не носили масок, не дотримувалися карантинних вимог. Це мало негативні наслідки – в столиці почала зростати захворюваність.

За словами Кирила Тимошенка, медичній системі важко впоратися з таким різким збільшенням кількості нових хворих, тому є необхідність у запровадженні обмежувальних заходів у тих регіонах, де ситуація складна.

«Кожного дня і в Офісі Президента, і в МОЗ ми працювали над тим, щоб з'являлися додаткові ліжка і додатковий кисень. На Івано-Франківщині три тижні тому були зайняті 82% ліжко-місць. Додається 450 ліжок, а відсоток не падає – як було 82%, так і є. Додається ще 350 ліжок, а відсоток на тому ж рівні. Це набагато небезпечніше, ніж восени, коли закривалося все (на локдаун. – Ред.)» – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Він укотре звернувся до громадян з наполегливим проханням дотримуватися карантинних вимог і носити маски.

Кирило Тимошенко також подякував лікарям за їхню роботу. «Це фактично війна – кожного дня вони рятують людей», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.