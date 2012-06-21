З 1 вересня в Україні стартує урядова ініціатива «Нова українська школа», тому дуже важливо вчасно доставити до шкіл нове обладнання та підручники. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко під час селекторної наради щодо актуальних питань упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
У нараді з представниками областей взяли участь міністр освіти і науки Лілія Гриневич, працівники Міністерства фінансів і Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. В’ячеслав Кириленко наголосив, що уряд виконав покладені на нього завдання у межах запровадження реформи, зокрема, надав майже мільярд гривень цільової субвенції на обладнання в межах концепції «Нова українська школа» на засадах співфінансування. З них 386,5 мільйона — на підвищення кваліфікації вчителів, 163,818 мільйона — на додаткове придбання техніки для початкової школи, 272,382 мільйона — на підручники для перших класів, 48,349 мільйона — на навчально-методичну літературу для початкових класів. Тепер свою частину роботи має якісно виконати місцева влада. Під час наради обговорювали проблему підготовки приміщень закладів освіти до початку навчального року, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.
Також у ході наради В’ячеслав Кириленко наголосив на неприпустимості виникнення заборгованостей із заробітної плати та коштів на оздоровлення працівникам закладів освіти, оскільки відповідні доручення з цього приводу дав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман .
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»