Сєверодонецьк цьогоріч став першим містом у маршруті представників організації RED NOSES Clowndoctors International. Ці люди спеціалізуються на лікарняній клоунаді, яка лікує гумором. Учасники місії за три тижні відвідають три міста в Україні, з-поміж яких Харків та Запоріжжя, разом з представниками Товариства Червоного Хреста України.
«Міжнародна організація «Червоні носи» — партнери Червоного Хреста, вони працюють в 11 країнах світу, а до інших приїжджають з місією добра», — розповідає фахівець відділу психосоціальної підтримки НТ ТЧХУ Марія Ященко. Вона щиро радіє, що міжнародний проєкт психосоціальної допомоги отримує таке креативне наповнення: дітлахи з Луганського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію та обласного будинку дитини № 2 і ті, хто завітав до обласної організації Червоного Хреста, від щирого серця сміялися, плескали в долоні та обіймали артистів, які показали їм своє шоу.
Радіють і клоуни-лікарі. «Тут, на Луганщині, діти дуже щирі, вони дружньо реагують. Я відчувала, що контакт встановлено, хоча ми працюємо без слів. Головний пароль — сміх», — каже артистичний директор місії представниця Німеччини Поліна Борисова. Німецька клоунеса приїжджала в Україну й раніше, клоуни-лікарі наближаються до зони збройного конфлікту.
«Для мене ця поїздка ще одне підтвердження, що діти — вони повсюди діти. А ми ніби знаходимо контакт з їхнім втраченим дитинством і повертаємо його їм», — говорить про свої враження Поліна Борисова. А менеджер проєкту Вільтоте Земеліте з Австрії додає: «Ми вважаємо, що всі емоції — хороші, тільки треба вміти їх переживати. Ми намагаємося навчити цього під час наших виступів. Гумор допомагає пережити важкі моменти життя».
Свої казки міжнародна команда, котру набирають для місії, складає протягом тижня, коли збираються у Відні (Австрія) і готуються в дорогу. Репетирують з ранку й до вечора — створюють маленький спектакль, з яким вирушають у подорож. Усі вони пройшли навчання, щоб працювати клоунами-лікарями. В кожному місті тієї країни, де відбувається місія, вони проводять заняття з хлопцями й дівчатами, які мають бажання спробувати свої сили в клоунаді.
Ось і в Сєверодонецьку «Червоні носи» спочатку зіграли спектакль, а потім запросили усіх охочих на короткий курс навчання. А на завершення візиту з місцевими дітлахами показали нову виставу, в якій узяли участь 12 юних сєверодончан від 3,5 до 12 років.
«Ми не можемо змінити життєві обставини дітей, які опинилися в складній ситуації. Але ми можемо відкрити дверцята для світла, що осяє все життя», — каже клоунеса-лікарка Поліна Борисова.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»