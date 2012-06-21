Сєверодонецьк цьогоріч став першим містом у маршруті представників організації RED NOSES Clowndoctors International. Ці люди спеціалізуються на лікарняній клоунаді, яка лікує гумором. Учасники місії за три тижні відвідають три міста в Україні, з-поміж яких Харків та Запоріжжя, разом з представниками Товариства Червоного Хреста України.

«Міжнародна організація «Червоні носи» — партнери Червоного Хреста, вони працюють в 11 країнах світу, а до інших приїжджають з місією добра», — розповідає фахівець відділу психосоціальної підтримки НТ ТЧХУ Марія Ященко. Вона щиро радіє, що міжнародний проєкт психосоціальної допомоги отримує таке креативне наповнення: дітлахи з Луганського обласного дитячого протитуберкульозного санаторію та обласного будинку дитини № 2 і ті, хто завітав до обласної організації Червоного Хреста, від щирого серця сміялися, плескали в долоні та обіймали артистів, які показали їм своє шоу.

Представники організації RED NOSES Clowndoctors International разом із волонтерами Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України відвідали з розважальною програмою кілька сотень дітей у Сєверодонецьку. Фото надав автор

Радіють і клоуни-лікарі. «Тут, на Луганщині, діти дуже щирі, вони дружньо реагують. Я відчувала, що контакт встановлено, хоча ми працюємо без слів. Головний пароль — сміх», — каже артистичний директор місії представниця Німеччини Поліна Борисова. Німецька клоунеса приїжджала в Україну й раніше, клоуни-лікарі наближаються до зони збройного конфлікту.

«Для мене ця поїздка ще одне підтвердження, що діти — вони повсюди діти. А ми ніби знаходимо контакт з їхнім втраченим дитинством і повертаємо його їм», — говорить про свої враження Поліна Борисова. А менеджер проєкту Вільтоте Земеліте з Австрії додає: «Ми вважаємо, що всі емоції — хороші, тільки треба вміти їх переживати. Ми намагаємося навчити цього під час наших виступів. Гумор допомагає пережити важкі моменти життя».

Свої казки міжнародна коман­­да, котру набирають для місії, складає протягом тижня, коли збираються у Відні (Австрія) і готуються в дорогу. Репетирують з ранку й до вечора — створюють маленький спектакль, з яким вирушають у подорож. Усі вони пройшли навчання, щоб працювати клоунами-лікарями. В кожному місті тієї країни, де відбувається місія, вони проводять заняття з хлопцями й дівчатами, які мають бажання спробувати свої сили в клоунаді.

Ось і в Сєверодонецьку «Червоні носи» спочатку зіграли спектакль, а потім запросили усіх охочих на короткий курс навчання. А на завершення візиту з місцевими дітлахами показали нову виставу, в якій узяли участь 12 юних сєверодончан від 3,5 до 12 років.

«Ми не можемо змінити життєві обставини дітей, які опинилися в складній ситуації. Але ми можемо відкрити дверцята для світла, що осяє все життя», — каже клоунеса-лікарка Поліна Борисова.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»