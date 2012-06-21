Наша країна рухається в напрямі продовження всіх розпочатих реформ і не збирається звертати з цього шляху. Таку позицію обстоював Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з керівником місії МВФ в Україні Іванною Владковою-Голлар. Зустріч відбулася з нагоди початку роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.
«Попри складну економічну ситуацію, ми все одно дотримуватимемося тих принципів і зобов’язань, яких досягли з нашими міжнародними фінансовими партнерами, з МВФ зокрема», — запевнив глава уряду Іванну Владкову-Голлар, додавши, що Україна вже ухвалила бюджет, який сприятиме забезпеченню макроекономічної стабільності.
«У нас є чітке бачення, як ми будемо рухатися в частині реформ, зокрема антикорупційної та судової», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єра.
Денис Шмигаль схвально оцінив початок роботи чергової місії МВФ в Україні, подякувавши представникам уряду, Офісу Президента, Національного банку України й усім причетним за роботу, яку було виконано для цього.