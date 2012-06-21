Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Те, що Харкову є чим похвалитися і поділитися досвідом розвитку різних сфер життєдіяльності Слобожанської столиці неодноразово відзначали і часті делегації мегаполісів України, і представницькі гості з-за кордону. Вчора Харків відвідала і команда Херсонської міськради на чолі з міським головою Ігорем Колихаєвим, щоб предметно і вочевидь познайомитися з досвідом харків’ян в управлінні містом.

На «Круглому столі» керівники напрямків розвитку Харкова розповіли гостям про комплекс заходів, що вживаються у боротьбі з пандемією коронавірусу, про залучення молодіжних організацій і активістів до управління містом, участі в перспективних проєктах, просування цифрових технологій, перебудову діяльності центрів надання адміністративних послуг, співпрацю з зарубіжними партнерами і залучення інвестицій та про зусилля влади, спрямовані на налагодження транспортної інфраструктури.

За словами Ігоря Колихаєва, його зацікавила ціла низка харківських напрацювань. Зазначивши, що Харків, безсумнівно, одне з передових міст України, Херсонський міський голова водночас наголосив, що в цьому є значна заслуга покійного Геннадія Кернеса, котрий зумів створити команду професіоналів і націлити її на результат.

Херсонський міський голова підкреслив, що їхнім управлінцям є справді чому повчитися у харків’ян. Особливо ж — щодо побудови ефективної структури управління та кадрової політики. «Ми проведемо в Херсоні кадровий аудит, щоб створити якісну команду управлінців, які зможуть виконувати поставлені завдання, планувати на довгострокову перспективу. А перед харківською командою я знімаю капелюх», — підсумував роботу «Круглого столу» очільник Херсону.