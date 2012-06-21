Як повідомили в Черкаській облдержадміністрації, ремонтні роботи в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т. Шевченка, які тривали майже п’ять років, завершено. Приміщення після пожежі повністю відновили. Тут оновлено екстер’єр, дах, піддашшя, фоє другого і третього поверхів, глядацьку залу, кулуари трьох поверхів, відремонтовано підвальні та кабінетні приміщення. Виконано ремонт адміністративної частини будівлі. Усі зовнішні та внутрішні роботи завершено. За словами керівника, затримка офіційного відкриття полягає лише у завершенні документальних процедур. Воно відбудеться незабаром.

У драматичному театрі після його відкриття, крім театральних вистав, планують відновити фестивалі, створити гурток для дітей і відкрити театральну кафедру. Однак як зауважують працівники театру, до початку повноцінної роботи закладу, на ремонт якого витрачено 164 мільйони гривень, ще далеко. Деякого обладнання бракує, а те, яке придбали, ще необхідно налагодити, протестувати. Ще лишилося чимало недоробок на сцені.